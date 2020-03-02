Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Бостон"

Россиянин набрал 29 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержали победу над "Бостоном" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил седьмую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Крису Крайдеру и Джимми Веси.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 19 матчей и набрал 29 (11+18) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Аризону".

Видео: YouTube / SPORTSNET