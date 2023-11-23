Шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Аризону"

"Сент-Луис" одержал победу над "Аризоной" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Хила Ривер-Арене" в Глендейле.
Нападающий "Аризоны" Алексей Торопченко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев во втором периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Алексей Торопченко провел 18 матчей, забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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