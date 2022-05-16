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Гол и передача Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер

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Нападающий был признан третьей звездой матча.

"Колорадо" обыграл "Ванкувер" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Микко Рантанену.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 18 матчей и набрал 17 (8+9) очков.

Ранее мы сообщали, что форвард "Вашингтона" Алексеев забросил дебютную шайбу в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк колорадо эвеланш
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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