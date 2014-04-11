Форвард "Вашингтона" Алексеев забросил дебютную шайбу в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Алексеев забросил свою дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В игре регулярного чемпионата против "Баффало" россиянин помог своей команде добиться победы. "Вашингтон" обыграл гостей в овертайме со счетом 4:3. Хоккеист стал автором первой шайбы.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Алексеев провел девять матчей, забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачи.
Ранее мы сообщали, что передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Эдмонтон".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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