Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Эдмонтон"

На счету форварда шесть очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Эдмонтоном" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Мартина Нечаса, забросившего пятую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 10 матчей и отдал шесть голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET