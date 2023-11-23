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Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Эдмонтон"

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На счету форварда шесть очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Эдмонтоном" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Мартина Нечаса, забросившего пятую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 10 матчей и отдал шесть голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк эдмонтон ойлерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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