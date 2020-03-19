Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Колорадо"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Нэшвилл" одержал победу над "Колорадо" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Форвард "Нэшвилла" Яков Тренин был признан второй звездой матча. Россиянин стал автором победной шайбы в ворота гостей. Хоккеист сыграл на добивании и помог своей команде добиться успеха.

В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 16 матчей, забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.

Ранее мы сообщали, что передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Бостон".

Видео: YouTube / SPORTSNET