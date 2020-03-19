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Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Бостон"

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Форвард набрал 28 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Бостон" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Стивена Стэмкоса, который забросил четвертую шайбу в ворота гостей и сравнял счет в концовке третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 18 матчей и набрал 28 (13+15) очков.

Ранее мы сообщали, что гол Бучневича помог "Сент-Луису" одержать победу над "Анахаймом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк бостон брюинз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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