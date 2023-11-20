Гол Бучневича помог "Сент-Луису" одержать победу над "Анахаймом"

На счету форварда шесть шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" обыграл "Анахайм" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 15 матчей и набрал 11 (6+5) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET