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Гол Бучневича помог "Сент-Луису" одержать победу над "Анахаймом"

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На счету форварда шесть шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" обыграл "Анахайм" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 15 матчей и набрал 11 (6+5) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, павел бучневич, хк анахайм дакс, хк сент-луис блюз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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