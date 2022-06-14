Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Вегас"

"Питтсбург" одержал победу над "Вегасом" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей, поразив пустые ворота.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 17 матчей и набрал 18 (9+9) очков.
Ранее мы сообщали, что два очка Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Даллас".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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