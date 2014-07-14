Два очка Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Даллас"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Колорадо" добился волевой победы над "Далласом" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан первой звездой матча. Россиянин сравнял счет в третьем периоде, а также помог отличиться Микко Рантанену. Гости отыгрались со счета 0:3 и одержали победу.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 16 матчей и набрал 13 (6+7) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET