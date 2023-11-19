"Рейнджерс" обыграли "Нью-Джерси", Панарин оформил дубль

На счету форварда 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" добились победы над "Нью-Джерси" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Ньюарке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин открыл счет в первом периоде. Вторую шайбу хоккеист забросил в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 15 матчей и набрал 26 (10+16) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET