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"Рейнджерс" обыграли "Нью-Джерси", Панарин оформил дубль

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На счету форварда 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" добились победы над "Нью-Джерси" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Ньюарке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин открыл счет в первом периоде. Вторую шайбу хоккеист забросил в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 15 матчей и набрал 26 (10+16) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Кучерова помог "Тампе" одержать победу над "Эдмонтоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-джерси дэвилз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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