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Дубль Кучерова помог "Тампе" одержать победу над "Эдмонтоном"

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Россиянин был признан первой звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Эдмонтоном" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой зведой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, а также помог отличиться Стивену Стэмкосу.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 17 матчей и набрал 27 (13+14) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк тампа бэй лайтнинг, хк эдмонтон ойлерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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