Дубль Кучерова помог "Тампе" одержать победу над "Эдмонтоном"

"Тампа" одержала победу над "Эдмонтоном" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой зведой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, а также помог отличиться Стивену Стэмкосу.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 17 матчей и набрал 27 (13+14) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Коламбус".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все