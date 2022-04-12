Дубль Кучерова помог "Тампе" одержать победу над "Эдмонтоном"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Эдмонтоном" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой зведой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, а также помог отличиться Стивену Стэмкосу.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 17 матчей и набрал 27 (13+14) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET