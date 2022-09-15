Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Коламбус"

Форвард забросил пять шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Коламбус" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 15 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Задорова помогла "Калгари" обыграть "Монреаль".

Видео: YouTube / SPORTSNET