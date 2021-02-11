Передача Задорова помогла "Калгари" обыграть "Монреаль"

На счету защитника шесть очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Калгари" добился победы над "Монреалем" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Защитник "Калгари" Никита Задоров помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Назема Кадри, который забросил первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 14 матчей, забросил одну шайбу и отдал пять голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET