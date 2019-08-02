Две передачи Бучневича помогли "Сент-Луису" разгромить "Тампу"

Форвард набрал девять очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" одержал разгромную победу над "Тампой" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич помог своей команде добиться успеха. Россиянин оформил два ассиста. С его передач отличились Колтон Парэйко и Каспери Капанен.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 12 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET