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Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Сиэтл"

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На счету форварда девять очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" одержал победу над "Сиэтлом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Климат Плэдж-Арене" в Сиэтле.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота хозяев в конце третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 14 матчей, забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Михеева помогла "Ванкуверу" обыграть "Монреаль".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк колорадо эвеланш, хк сиэтл кракен
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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