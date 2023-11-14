Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Сиэтл"

"Колорадо" одержал победу над "Сиэтлом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Климат Плэдж-Арене" в Сиэтле.
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота хозяев в конце третьего периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 14 матчей, забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач.
Ранее мы сообщали, что шайба Михеева помогла "Ванкуверу" обыграть "Монреаль".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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