Шайба Михеева помогла "Ванкуверу" обыграть "Монреаль"

Россиянин забросил шесть шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" одержал победу над "Монреалем" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Форвард "Ванкувера" Илья Михеев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Ему ассистировал Андрей Кузьменко.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 11 матчей, забросил шесть шайб и отдал три голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET