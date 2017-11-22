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Шайба Михеева помогла "Ванкуверу" обыграть "Монреаль"

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Россиянин забросил шесть шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" одержал победу над "Монреалем" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Форвард "Ванкувера" Илья Михеев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Ему ассистировал Андрей Кузьменко.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 11 матчей, забросил шесть шайб и отдал три голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: илья михеев, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк монреаль канадиенс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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