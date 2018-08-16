Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Коламбус"

На счету форварда 24 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграли "Коламбус" по буллитам со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Алекси Лафреньера. Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В серии буллитов точнее оказались хозяева.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 14 матчей и набрал 24 (8+16) очка.

Ранее мы сообщали, что "Каролина" обыграла "Тампу", Свечников отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET