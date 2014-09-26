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"Каролина" обыграла "Тампу", Свечников отметился передачей

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Россиянин набрал четыре очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала сухую победу над "Тампой" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Себастьяна Ахо.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел семь матчей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Бучневича помог "Сент-Луису" разгромить "Колорадо"

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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