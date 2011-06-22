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Хет-трик Бучневича помог "Сент-Луису" разгромить "Колорадо"

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Хоккеист набрал семь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" одержал разгромную победу над "Колорадо" со счетом 8:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич был признан третьей звездой матча. Россиянин оформил хет-трик в ворота хозяев. Также три шайбы в ворота "Колорадо" забросил канадский нападающий Брэйден Шенн, ставший первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 11 матчей, забросил четыре шайбы и отдал три голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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