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Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Баффало"

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Форвард был признан третьей звездой матча.

"Питтсбург" добился победы над "Баффало" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Эрика Карлссона, оформившего дубль.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 13 матчей и набрал 16 (8+8) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений малкин, национальная хоккейная лига, хк баффало сейбрз, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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