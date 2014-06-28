Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Айлендерс"

Хоккеист прервал серию из шести матчей без голов.

"Вашингтон" обыграл "Айлендерс" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Нью-Йорке.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин был признан третьей звездой матча. Россиянин открыл счет на 10-й минуте первого периода, а также забросил в пустые ворота гостей в концовке третьего периода. Хоккеист прервал серию из шести матчей без голов.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 13 матчей и набрал 11 (4+7) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET