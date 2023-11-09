Передача Тарасенко помогла "Оттаве" обыграть "Торонто"

Форвард набрал 11 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" одержала победу над "Торонто" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скотиабанк-Арене" в Торонто.

Нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Доминику Кулибалику, который забросил четвертую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 11 матчей и набрал 11 (3+8) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Капризова помогла "Миннесоте" одержать победу над "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET