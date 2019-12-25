CNN: около четырех тысяч человек задержали в ходе беспорядков в США

Полиция задержала почти 4 тысячи американцев, вышедших на улицы в знак протеста из-за трагедии в Миннеаполисе.

Около четырех тысяч человек задержали в ходе беспорядков в США. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на собственные источники. Корреспонденты отметили, что бунты в десятках городов вызваны гибелью чернокожего мужчины после грубого задержания полицией Миннеаполиса. На видео мужчина несколько раз заявил, что не может дышать. Он скончался в реанимации.

Напомним, что Джордж Флойд скончался 25 мая. С 27 мая на улицы Миннеаполиса вышли первые протестующие. В результате мэр города заявил об увольнении представителей правопорядка, которые проводили задержание подозреваемого. Однако это не уберегло полицейский участок от поджога. Протестующие устроили беспорядки, громя магазины по всей стране и совершая поджоги.

На данный момент одному из полицейских предъявили обвинение в убийстве по неосторожности.

В Нью-Йорке задержана дочь мэра города из-за участия в массовых беспорядках. Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома.