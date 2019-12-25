CNN: около четырех тысяч человек задержали в ходе беспорядков в США

Около четырех тысяч человек задержали в ходе беспорядков в США. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на собственные источники. Корреспонденты отметили, что бунты в десятках городов вызваны гибелью чернокожего мужчины после грубого задержания полицией Миннеаполиса. На видео мужчина несколько раз заявил, что не может дышать. Он скончался в реанимации.
Напомним, что Джордж Флойд скончался 25 мая. С 27 мая на улицы Миннеаполиса вышли первые протестующие. В результате мэр города заявил об увольнении представителей правопорядка, которые проводили задержание подозреваемого. Однако это не уберегло полицейский участок от поджога. Протестующие устроили беспорядки, громя магазины по всей стране и совершая поджоги.
На данный момент одному из полицейских предъявили обвинение в убийстве по неосторожности.
В Нью-Йорке задержана дочь мэра города из-за участия в массовых беспорядках. Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома.
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