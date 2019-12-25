Возбуждено дело об убийстве после пропажи трехлетнего петербуржца на прогулке с отцом

Местонахождение обоих не установлено с 25 августа.

В петербургском следственном комитете 29 октября возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи трехлетнего мальчика, которого забрал на прогулку отец. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. В розыск ребенка объявили неделей раньше, местонахождение обоих до сих пор не установлено.

Напомним, что 10 сентября в полицию обратилась петербурженка, живущая на Суздальском проспекте. Женщина искала своего трехлетнего сына Матвея, пропавшего после прогулки с отцом еще 25 августа. В присутствии экс-жены и приставов мужчина катал мальчика на электросамокате, а затем скрылся на нем за домом и уехал в неизвестном направлении.

Известно, что Константин Сапрыкин после развода с женой по суду имел право видеться с сыном только по определенным дням недели в присутствии приставов, мальчик оставался жить с матерью.

Ранее Сапрыкин-старший уже попадал в поле зрения полиции и СМИ после похищения сына на полтора месяца и нападения на бывшую супругу.

Фото: следственный комитет