В Петербурге объявлен в розыск 3-летний мальчик, пропавший во время прогулки с отцом

Еще днем 25 августа отец Константин Сапрыкин гулял с трехлетним Матвеем у дома № 77, корпус 1 по Суздальскому проспекту в присутствии матери и приставов.

Правоохранительные органы Петербурга ведут розыск маленького мальчика, который пропал вместе со своим отцом. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Еще днем 25 августа отец Константин Сапрыкин гулял с трехлетним Матвеем у дома № 77, корпус 1 по Суздальскому проспекту в присутствии матери и приставов. Мужчина, катая ребёнка на электросамокате, увёз его в неизвестном направлении. До настоящего времени их местонахождение не известно.

Приметы мужчины: на вид 45-47 лет, рост около 174 см, глаза карие, волосы темно-русые короткие. Приметы мальчика: рост около 96 см, глаза карие, волосы русые и немного вьющиеся. Во время похищения был одет в тёмные голубые джинсы, серо-зелёные кроссовки со светящееся подошвой, тёмно-серый свитер.

Жителей Петербурга и других регионов, располагающим какими-либо сведениями о местонахождении мужчины и ребёнка просят позвонить по телефонам: (812) 570-66-71, 591-63-71 или 02.

Фото: Следком