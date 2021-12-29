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На жительницу Петербурга ночью напал водитель такси
Сегодня, 12:00
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На жительницу Петербурга ночью напал водитель такси

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Пострадавшая уточнила, что в приложении было указано имя русского таксиста. Но за рулем был мужчина неславянской внешности.

На петербурженку в ночь на воскресенье, 16 января, напал таксист. По информации Piter.t, девушка воспользовалась сервисом "Яндекс.Такси". 

Инцидент произошел около 1:28. По словам пострадавшей, в приложении отображалось имя русского водителя. Однако за рулем красной Kia Rio оказался мужчина неславянской внешности. Жительница Петербурга обратилась в полицию и рассказала стражам порядка, что злоумышленник попытался изнасиловать ее, однако девушке удалось отбиться и покинуть салон машины. 

Пострадавшая требует разобраться в ситуации и найти опасного водителя. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Московском районе мигрант несколько раз надругался над 6-летней девочкой.

Фото: Pexels

Теги: безопасность, водитель такси, нападение, опасное такси, попытка изнасилования, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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