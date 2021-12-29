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В Московском районе мигрант несколько раз надругался над 6-летней девочкой
Сегодня, 9:23
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В Московском районе мигрант несколько раз надругался над 6-летней девочкой

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Обидчик был соседом по квартире, где проживали мать и дочь.

В Московском районе Петербурга уроженец Узбекистана изнасиловал 6-летнюю девочку, которая проживала с мамой в одной квартире вместе с подозреваемым. По информации Piter.tv, с 28 декабря по 30 декабря прошлого года, а также 10 января 2022 года мужчина совершал насильственные действия в отношении малышки. 

Сотрудники полиции "по горячим следам" задержали злоумышленника. Его поместили в следственный изолятор и составили административный протокол. Известно, что мужчина прибыл в РФ на заработки. Регистрации он не имеет. Против него возбудили уголовное дело. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка обвинила друга в изнасиловании.

Фото: Pexels

Теги: мигрант, московский район, нападение, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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