Рабочая группа при детском омбудсмене Петербурга разобрала случаи отобрания детей у родителей

Во втором квартале таких случая было два.

Рабочая группа при Уполномоченном по правам ребенка в Петербурге обсудиласо случаи, из-за которых детей приходилось отбирать у родителей во втором квартале 2021-го года. За три месяца 11 несовершеннолетних поместили в учреждения по заявлению родителей или самих детей, сообщила пресс-служба.

Во втором квартале органам опеки и попечительства города пришлось забрать трех детей из двух семей. В одном из случаев у ребенка ухудшалось здоровье из-за ненадлежащего ухода за ним родителями. Ранее у взрослых лишили прав на воспитание старших детей. Во втором случае условия жизни могли представлять для малолетних детей угрозу жизни и здоровью. Обе семьи состояли на учете.

Кроме того, в летний сезон 11 детей из 8 семей поместили в институциональные учреждения города. Заявление подавали сами родители или несовершеннолетние. В полицию были доставлены 1629 беспризорных и безнадзорных детей.

По данным на 1 июля, на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, числится 1191 человек. 1156 находятся под надзором в организациях для детей-сирот или детей без попечения родителей. Более 5,5 тыс. человек воспитываются в семье.



В состав рабочей группы при Уполномоченном вошли представители Общественной палаты, правоохранительных органов, руководители профильных ведомств, НКО. Отмечалось, что лишение родительских прав — это крайняя мера. Сначала родителям предлагают временно поместить ребенка в социозащитную организацию.

Ранее Piter.TV рассказал о случае в семье, которая проживает на проспекте Энергетиков. Мать била детей палкой и сажала их на ночь на цепь.

Видео: пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге