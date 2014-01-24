Жительница проспекта Энергетиков сажала детей на цепь, чтобы они не брали ночью еду из холодильника

Со слов 7-летнего мальчика, мама не давала еду ему и его сестре.

Об истязании детей в Красногвардейском районе Петербурга узнала директор школы.. Piter.TV узнал от источника подробности уголовного дела, которое было возбуждено по факту избиение двух несовершеннолетних.

Напомним, 30-летняя жительница проспекта Энергетиков подозревается в том, что сажала своих детей на цепь, избивала палкой и ограничивала в еде. Детям 5 и 7 лет. Мать на данный момент находится под стражей.

Как выяснил Piter.TV, о происходящем дома узнала директор школы, в которой учится второклассник, в ходе доверительной беседы. Мальчик рассказал о том, что мать наказывает его за шалости, не кормит, применяет физическую силу.

Выезд в квартиру показал, что помещение находится в неудовлетворительном состоянии, захламлено мусором, есть насекомые. Со слов мальчика, мать стала сажать его ночью на цепь, когда узнала, что ребенок ночью доедает объедки из холодильника.

Детей передали в социально-реабилитационный центр. Оттуда несовершеннолетних госпитализировали.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV