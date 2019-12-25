Петербурженку, которая била своих детей и держала на цепи, заключили под стражу

Семья проживает на проспекте Энергетиков.

Прокуратура Красногвардейского района начала проверку после сообщения о том, что петербурженка на ночь приковывает своих детей на цепь. Об этом 13-го сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 30-летняя женщина применяла к 7-летнему сыну и 5-летней дочери недопустимые методы воспитания. Прокуратура изучает условия жизни и воспитания детей, а также качество работы органов профилактики, которые должны выявлять семьи, которые находятся в социально опасном положении. Семья проживает на проспекте Энергетиков.

Детей передали в социально-реабилитационный центр. Оттуда несовершеннолетних госпитализировали.

По информации СК РФ по Петербургу, возбуждено уголовное дело за истязание детей. Жительницу Красногвардейского района заключили под стражу. В ближайшее время ей предъявят обвинение. Помимо цепи женщина била детей деревянной палкой по телу и ограничивала их в приеме пищи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мать на полтора часа оставила грудного ребенка в машине на Народной улице.

Фото: Piter.TV