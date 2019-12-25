На ремонт квартир для детей-сирот в Петербурге в 2026 году выделено почти 74 млн рублей
Сегодня, 14:48
За 7 лет в Петербурге отремонтировали свыше 530 квартир для детей-сирот. В 2026 году работы планируются на 71 объекте, на что выделено 73,8 млн рублей, сообщили в Смольном 29 апреля. 

Мера распространяется на детей-сирот, на детей, оставшихся без попечения родителей, а также на лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся единственными собственниками. В перечень ремонта входят малярные и штукатурные работы, замена напольных покрытий, дверных и оконных блоков, сантехнического оборудования и электропроводки. 

Параллельно Северная столица обеспечивает сирот самим жильем. В прошлом году 563 ребенка получили ключи от полностью обустроенных квартир. 

Фото: пресс-служба Смольного 

