На ремонт квартир для детей-сирот в Петербурге в 2026 году выделено почти 74 млн рублей

Параллельно Северная столица обеспечивает сирот самим жильем.

За 7 лет в Петербурге отремонтировали свыше 530 квартир для детей-сирот. В 2026 году работы планируются на 71 объекте, на что выделено 73,8 млн рублей, сообщили в Смольном 29 апреля.

Мера распространяется на детей-сирот, на детей, оставшихся без попечения родителей, а также на лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся единственными собственниками. В перечень ремонта входят малярные и штукатурные работы, замена напольных покрытий, дверных и оконных блоков, сантехнического оборудования и электропроводки.

Параллельно Северная столица обеспечивает сирот самим жильем. В прошлом году 563 ребенка получили ключи от полностью обустроенных квартир.

