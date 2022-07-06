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Росгвардейцы вернули петербурженке потерявшегося сына, который вышел из автобуса на незнакомой остановке
Сегодня, 15:44
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Росгвардейцы вернули петербурженке потерявшегося сына, который вышел из автобуса на незнакомой остановке

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Ребенок после прогулки на улице Джона Рида решил побыстрее вернуться домой и сел в автобус, но отвлекся и пропустил свою остановку.

В Петербурге росгвардейцы помогли вернуться домой девятилетнему ребенку, который вышел из автобуса на незнакомой остановке и потерялся. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону. 

Вечером 20 февраля сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району на улице Подвойского заметили плачущего мальчика без взрослых. Его успокоили и попросили рассказать, что произошло, он объяснился. 

Ребенок после прогулки на улице Джона Рида решил побыстрее вернуться домой и сел в автобус, но отвлекся во время поездки и пропустил свою остановку. В телефоне мальчика работники Росгвардии нашли номер матери и позвонили ей, пояснили, что случилось. Вскоре потерявшийся оказался дома.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы вернули петербурженке сына, который уехал на автобусе в Ленобласть. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: невский район, потерялся ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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