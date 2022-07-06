Росгвардейцы вернули петербурженке потерявшегося сына, который вышел из автобуса на незнакомой остановке

Ребенок после прогулки на улице Джона Рида решил побыстрее вернуться домой и сел в автобус, но отвлекся и пропустил свою остановку.

В Петербурге росгвардейцы помогли вернуться домой девятилетнему ребенку, который вышел из автобуса на незнакомой остановке и потерялся. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону.

Вечером 20 февраля сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району на улице Подвойского заметили плачущего мальчика без взрослых. Его успокоили и попросили рассказать, что произошло, он объяснился.

Ребенок после прогулки на улице Джона Рида решил побыстрее вернуться домой и сел в автобус, но отвлекся во время поездки и пропустил свою остановку. В телефоне мальчика работники Росгвардии нашли номер матери и позвонили ей, пояснили, что случилось. Вскоре потерявшийся оказался дома.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы вернули петербурженке сына, который уехал на автобусе в Ленобласть.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти