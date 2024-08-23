Росгвардейцы вернули матери потерявшегося шестилетнего сына в Петербурге

Горожанка поблагодарила сотрудников вневедомственной охраны за оперативную помощь.

Росгвардейцы помогли вернуться домой шестилетнему мальчику, который ушел с детской площадки на Бухарестской улице и потерялся. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Полицейским накануне поступила информация о том, что в строительном магазине на Дунайском проспекте по торговому залу ходит одинокий ребенок. На месте установили его место жительства и вернули матери. Горожанка поблагодарила сотрудников вневедомственной охраны за оперативную помощь.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный петербуржец проник в чужой автодом на Малой Балканской улице.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти