  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы вернули матери потерявшегося шестилетнего сына в Петербурге
Сегодня, 17:13
186
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы вернули матери потерявшегося шестилетнего сына в Петербурге

0 0

Горожанка поблагодарила сотрудников вневедомственной охраны за оперативную помощь.

Росгвардейцы помогли вернуться домой шестилетнему мальчику, который ушел с детской площадки на Бухарестской улице и потерялся. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Полицейским накануне поступила информация о том, что в строительном магазине на Дунайском проспекте по торговому залу ходит одинокий ребенок. На месте установили его место жительства и вернули матери. Горожанка поблагодарила сотрудников вневедомственной охраны за оперативную помощь. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный петербуржец проник в чужой автодом на Малой Балканской улице. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: потерялся ребенок, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии