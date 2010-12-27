"Зенит" обыграл "Тамбов" в первом туре РПЛ

В воскресенье, 14 июля, на "Газпром Арене" в Петербурге в первом туре чемпионата России по футболу встретились "Зенит" и "Тамбов".
К началу второго тайма счет оставался 0:0. Первый гол в игре забил Александр Ерохин на 46-й минуте. Спустя две минут отличился Артем Дзюба. Олабиран Муйива из "Тамбова" ответил забитым мячом на 71-й минуте матча.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зенита".
Отметим, что матч на "Газпром Арене" посетил 46 231 болельщик.
Ранее Piter.TV рассказал о победе молодежного "Зенита" над "Тамбовом".
Фото: vk.com/zenit
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