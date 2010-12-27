"Зенит" победил "Тамбов" в 1-м туре молодежного первенства России

Решающий гол был забит в дополнительное время.

Сегодня, 13 июля, молодежная команда "Зенита" одержала победу над "Тамбовом" в первом туре молодежного первенства. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл полузащитник сине-бело-голубых Роман Ногтев на 48-й минуте. Через 11 минут гости отыгрались – гол забил Ильи Мамкин. Уже на 93-й минуте победный гол на счет "Зенита" записал Андрей Анисимов.

Второй тур петербургская команда проведет 20 июля против "Сочи", а "Тамбов" в этот же день встретится с "Локомотивом".

Ранее Piter.TV сообщал, что Александр Анюков продолжит футбольную карьеру в "Крыльях Советов".

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