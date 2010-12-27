Александр Анюков продолжит карьеру в "Крыльях Советов"

С конца июня футболист состоял в тренерском штабе "Зенита".

Сегодня, 13 июля, стало известно, что в предстоящем сезоне защитник Александр Анюков будет выступать за самарскую команду "Крылья Советов". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского "Зенита", где футболист играл с 2005 года.

Отмечается, что Александр Анюков – единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе "Зенита". Вместе с сине-бело-голубыми защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. За петербургскую команду Анюков отыграл 417 матчей, в которых забил 13 мячей.

В "Крыльях Советов" Анюков играл с 2000 по 2005 года. В составе команды футболист отыграл 71 игру, где забил три мяча.

"В субботу Александр прибыл в расположение самарской команды и начал подготовку к матчу с ЦСКА вместе с новыми партнерами. Александр Анюков будет внесен в нашу заявку на сезон под номером 22", – сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов".

Напомним, в конце июня стало известно, что руководство "Зенита" предложило Анюкову место в тренерском штабе в качестве помощника Сергея Семака. Соглашение хотели заключить на год с возможностью продления.

Piter.TV также рассказывал, что "Зенит" организовал для Александра Анюкова прощальный матч.

Фото: fc-zenit.ru