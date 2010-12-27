"Зенит" организует для Анюкова прощальный матч

Футболист выступал за "Зенит" с 2005 года, а сейчас получил должность в тренерском штабе Семака.

"Зенит" организует прощальный матч для бывшего защитника и капитана команды Александра Анюкова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова генерального директора "сине-бело-голубых" Александра Медведева.

Действующий контракт футболиста с клубом истек 30 июня, и руководство предложило игроку место в тренерском штабе в качестве помощника Сергея Семака. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.

Дата прощального матча футболиста пока неизвестна.

Анюков выступал за "Зенит" с 2005 года. В составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач. Он единственный стал пятикратным чемпионом России, будучи игроком "Зенита" (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), а также выиграл Кубок УЕФА (2008), Суперкубок УЕФА (2008), два Кубка России (2010, 2016) и четыре Суперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016).

Фото: ФК "Зенит"