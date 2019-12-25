Дзюба возглавил рейтинг спортсменов Петербурга по упоминаниям в прессе

Следом за ним идут еще два зенитовца – Сергей Семак и Андрей Аршавин.

Компания "Медиалогия" совместно с "Петербургским дневником" составила рейтинг спортсменов Петербурга, которых чаще всего упоминали в прессе в сентябре. Первое место занял нападающий "Зенита" Артем Дзюба, у него 8936 упоминаний.

Далее в списке следуют еще два зенитовца – главный тренер Сергей Семак (3762 упоминания) и директор департамента молодежного футбола Андрей Аршавин (1998 упоминаний).

В топ-5 также попали бразильский полузащитник "Зенита" Малком (1845 упоминаний) и главный тренер СКА Валерий Брагин (1809 упоминаний). О фигуристке Елизавете Туктамышевой СМИ писали 1084 раза, у экс-вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева 184 упоминания в прессе.

Ранее мы публиковали топ-10 политиков в Петербурге по упоминаниям в медиа.

Фото: Instagram / artem.dzyuba