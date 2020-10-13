Опубликован топ-10 политиков в Петербурге по упоминаниям в медиа

Первую строчку занял действующий губернатор города.

Газета "Петербургский дневник" совместно с компанией "Медиалогия" составила топ-10 политиков Петербурга, чаще всего упоминаемых в медиапространстве в минувшем сентябре.

Первое место в списке занял губернатор Петербурга Александр Беглов – за месяц его упомянули 16855 раз. Следом за градоначальником расположился глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Его результат – 1762 упоминания. На третьем месте находится депутат ЗакСа Денис Четырбок, у которого 1018 упоминаний.

Четвертое место занял депутат Госдумы РФ Виталий Милонов — у него 811 упоминаний. За ним в рейтинге – вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Его в медиа за минувший месяц упомянули 780 раз.

В топ-10 вошли вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, глава Комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев, вице-губернатор Максим Соколов, руководитель Комитета по культуре Константин Сухенко —и депутат Госдумы РФ Сергей Боярский.

Ранее мы сообщали о том, что пять петербургских вузов усилили свои позиции в ежегодном рейтинге World University Rankings, опубликованном 2 сентября издательством Times Higher Education.

Фото: Piter.tv