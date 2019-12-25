Пять петербургских университетов вошли в глобальный рейтинг вузов THE

Некоторые из вузов поднялись на позиции выше, чем в прошлые годы.

Пять петербургских вузов усилили свои позиции в ежегодном рейтинге World University Rankings, опубликованном 2 сентября издательством Times Higher Education. Как сообщили в пресс-службе Смольного, все в рейтинг вошли 1527 мировых университетов, 48 из них российские.

Так, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого вошел в 301-350 лучших мировых вузов, хотя раньше находился в группе шестой сотни. Из группы 800-1000 резко поднялся в группу 401-500 Санкт-Петербургский горный университет, заняв пятое место среди российских учреждений из рейтинга. ИТМО оказался в группе 501-600, немного понизив позиции, СПбГУ остался на прежней позиции в группе 601-800, а университет "ЛЭТИ" закрепился в группе 1001+. Также в группе 251-300 закрепился петербургский филиал Высшей школы экономики, а в группе 1000+ остался РАНХиГС.

При составлении рейтинга оценивается качество образования и исследовательской деятельности, цитируемость и международная деятельность, а также доходы от внедрения научных изысканий в производство.

Ранее мы писали, что количество абитуриентов в Петербурге в 2020 году увеличилось на 74 тыс. человек.

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