Количество абитуриентов в Петербурге в 2020 году увеличилось на 74 тыс. человек

Большинство из них приехали из других городов.

В Петербурге подводят итоги приемной кампании в вузы города. Несмотря на пандемию коронавируса и особые условия, количество абитуриентов только возросло. Об этом сообщил председатель председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов на пресс-конференции в ТАСС, передал корреспондент Piter.TV.

В этом году в высшие учебные заведения поступило более 550 тыс. заявлений. Это на 74 тыс.человек больше, чем в 2019-м году. Из них 413 тыс. заявлений было подано на обучение на бюджетной основе.

Впервые весь процесс поступления проходил дистанционно. Максимов отметил, что приемным комиссиям предстояло обработать весь массив поступающих заявлений.

Среди абитуриентов в петербургские вузы 73% проживают в других субъектах РФ. Также есть и иностранные граждане ― 12 тыс. человек. В прошлом году их было 10 тыс. человек.

Общий конкурс возрос, в среднем он составляет 14 человек на место, однако необходимо иметь в виду, что у каждого вуза свое количество бюджетных мест.

Ранее стало известно о том, что петербургские вузы решили сохранить дистанционное обучение частично.

Фото: vk.com/ege