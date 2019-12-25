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Петербургские вузы решили сохранить дистанционное обучение частично
Сегодня, 16:36
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smirenny

Петербургские вузы решили сохранить дистанционное обучение частично

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Иностранным студентам придется пройти двухнедельный карантин.

Иностранные студенты петербургских вузов должны будут пройти двухнедельник карантин: учеба для них начнется дистанционно во многих учреждениях. 

Председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологии и дизайна Алексей Демидов отметил, что каждый вуз принял собственное решение, касательно этого вопроса. Многие университеты решили совместить очное и дистанционное обучение, по мнению ректоров это сохранит качество учебного процесса. 

Ранее мы писали, что коронавирус заморозил цену на обучение в вузах Петербурга.

Фото: Pixabay

Теги: дистанционное обучение, карантин, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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