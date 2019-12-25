Петербургские вузы решили сохранить дистанционное обучение частично

Иностранным студентам придется пройти двухнедельный карантин.

Иностранные студенты петербургских вузов должны будут пройти двухнедельник карантин: учеба для них начнется дистанционно во многих учреждениях.

Председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологии и дизайна Алексей Демидов отметил, что каждый вуз принял собственное решение, касательно этого вопроса. Многие университеты решили совместить очное и дистанционное обучение, по мнению ректоров это сохранит качество учебного процесса.

Ранее мы писали, что коронавирус заморозил цену на обучение в вузах Петербурга.

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