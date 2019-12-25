Коронавирус заморозил цену на обучение в вузах Петербурга

Статистики поступления за текущий год еще нет.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Петербурге, издание "Невские Новости" поговорило с представителями вузов и узнали, как обстоят дела со вступительной кампанией в 2020 году и действительно ли вузы не повысили стоимость обучения.

Так, судя по статистике прошлых лет, доля платных студентов в головных вузах растет, как и стоимость обучения: в среднем семестр обходится почти в 70 тысяч рублей за одного студента. В начале ситуации с коронавирусом, Минобрнауки порекомендовал вузам не повышать стоимость обучения, и большая часть вузов все же согласилась. Такое решение приняли в том числе НИУ ВШЭ, политехнический университет имени Петра Великого, СЗИУ РАНХиГС, Университет ИТМО, РГПУ им. А.И. Герцена и Российский институт сценического искусства. Стоит отметить, что некоторые институты идут навстречу студентам и дают возможность брать образовательный кредит и платить за обучение в рассрочку.

Ранее мы писали, что власти Петербурга решили не вводить дополнительные выплаты за работу на ЕГЭ.

Фото: pixabay