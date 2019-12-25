В 2020 году из-за коронавируса ЕГЭ проводился не в мае-июне как обычно, а с 3 по 25 июля.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что власти Петербурга решили не вводить дополнительные выплаты за работу на ЕГЭ. Об этом следует из ответа комитета по образованию на запрос профсоюза "Учитель".

В Санкт-Петербурге в 2020 году выплата педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования дополнительно к компенсации не вводилась сказано в ответе

Стоит отметить, что в этом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ проводился не в мае-июне как обычно, а с 3 по 25 июля. Из-за этого многие учителя меняли график отпусков.

Ранее мы сообщали о том, что вузы Петербурга возобновят приём на обучение студентов из других стран.

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