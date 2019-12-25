Граждане других стран скорее всего начнут образование с удаленки, а после постепенно включатся в офлайн образование.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что вузы Петербурга возобновят приём на обучение студентов из других стран. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Предполагается, что иностранные студенты начнут учебный год дистанционно, а затем постепенно включатся в офлайн образование. Они смогут приступить к занятиям после 14-дневной самоизоляции с проведением на 10-12 день тестирования на COVID-19 методом ПЦР.

Отсальные же студенты из России приступят к занятиям с 1 сентября.

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