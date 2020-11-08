Дзюба обратился к подписчикам в своем Instagram

В сеть слили личное видео нападающего.

После победы над "Краснодаром" нападающий Артем Дзюба записал видео-обращение и выложил его в свой Instagram, который сделал приватным пару дней назад.

Футболист поделился эмоциями после прошедшего матча и поблагодарил всех, кто не отвернулся от него и поддержал.

Это, наверное, самый непростой матч в моей карьере был. Как в аду побывал... прокомментировал Дзюба.

Нападающий также отметил, что старается держаться и "не быть тряпкой", хотя упомянул, что в машине на обратной дороге не совладал с эмоциями. На видеозаписи заметно, что футболист взволнован.

Ранее мы писали, что Семак прокомментировал ситуацию с Дзюбой.

Видео: instagram.com/artem.dzyuba/