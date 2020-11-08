Дзюба обратился к подписчикам в своем Instagram

После победы над "Краснодаром" нападающий Артем Дзюба записал видео-обращение и выложил его в свой Instagram, который сделал приватным пару дней назад.
Футболист поделился эмоциями после прошедшего матча и поблагодарил всех, кто не отвернулся от него и поддержал.
Это, наверное, самый непростой матч в моей карьере был. Как в аду побывал...
прокомментировал Дзюба.
Нападающий также отметил, что старается держаться и "не быть тряпкой", хотя упомянул, что в машине на обратной дороге не совладал с эмоциями. На видеозаписи заметно, что футболист взволнован.
Ранее мы писали, что Семак прокомментировал ситуацию с Дзюбой.
Видео: instagram.com/artem.dzyuba/
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