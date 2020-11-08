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Дзюба обратился к подписчикам в своем Instagram

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В сеть слили личное видео нападающего.

После победы над "Краснодаром" нападающий Артем Дзюба записал видео-обращение и выложил его в свой Instagram, который сделал приватным пару дней назад.

Футболист поделился эмоциями после прошедшего матча и поблагодарил всех, кто не отвернулся от него и поддержал. 

Это, наверное, самый непростой матч в моей карьере был. Как в аду побывал...

прокомментировал Дзюба.

Нападающий также отметил, что старается держаться и "не быть тряпкой", хотя упомянул, что в машине на обратной дороге не совладал с эмоциями. На видеозаписи заметно, что футболист взволнован. 

Ранее мы писали, что Семак прокомментировал ситуацию с Дзюбой.

Видео: instagram.com/artem.dzyuba/

Теги: артем дзюба, дзюба, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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