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В Москве задержали иностранца за домогательства к школьнику в автобусе
Сегодня, 12:09
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

В Москве задержали иностранца за домогательства к школьнику в автобусе

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Следствие полагает, что мигрант мог совершать и другие подобные преступления.

В Москве иностранец напал на несовершеннолетнего и совершил против него насильственные действия. Преступление произошло в автобусе на Старобитцевской улице, сообщила пресс-служба столичного СК.

По предварительным данным, вечером 4 июля 43-летний мигрант ехал в автобусе, воспользовавшись тем, что рядом практически никого не было, он домогался до подростка.  Возраст пострадавшего и другие детали не уточнялись.

Злоумышленника оперативно установили и задержали. С ним провели следственные действия и предъявили обвинение. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде задержали иностранца, развратившего малолетнего ребенка. Преступление произошло на глазах у родителей мальчика.

Фото: Следственный комитет по городу Москве

Теги: домогательства дети, мигранты, москва, сексуальные домогательства, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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