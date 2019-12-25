В Москве задержали иностранца за домогательства к школьнику в автобусе

Следствие полагает, что мигрант мог совершать и другие подобные преступления.

В Москве иностранец напал на несовершеннолетнего и совершил против него насильственные действия. Преступление произошло в автобусе на Старобитцевской улице, сообщила пресс-служба столичного СК.

По предварительным данным, вечером 4 июля 43-летний мигрант ехал в автобусе, воспользовавшись тем, что рядом практически никого не было, он домогался до подростка. Возраст пострадавшего и другие детали не уточнялись.

Злоумышленника оперативно установили и задержали. С ним провели следственные действия и предъявили обвинение. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде задержали иностранца, развратившего малолетнего ребенка. Преступление произошло на глазах у родителей мальчика.

Фото: Следственный комитет по городу Москве