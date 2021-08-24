Эндрю Куомо напомнил о причинах своей отставки с поста главы штата НЙ.

Губернатор Нью-Йорка указал на политизацию обвинений в свой адрес. В собственном Twitter-аккаунте Эндрю Куомо рассказал подписчикам о том, что он оказался вовлечен в вопрос, касающийся неподобающего поведения в отношении женщин. Он считает ситуацию "вопросом справедливости и этичности". Со вторника 24 августа чиновнику приходится уходить в отставку. Куомо заметил, что решение о собственном уходе с должности он принял из-за давления со стороны СМИ и политических сил.

Когда правительство политизирует утверждения, а СМИ выносят в заголовки обвинения, не подкрепленные фактами, нарушается сама система правосудия. Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка

Глава города подчеркнул, что ситуация с обвинениями не идет на пользу женщинам, которые действительно пострадали от сексуальных домогательств, а также на пользу американского правосудия, ни также обществу в целом. Куомо поддержал свою преемницу на посту - Кэти Хокул. Он пожелал чиновнице удачи. Напомним, что Хокул станет первой женщиной, которая получила должность губернатора в штате Нью-Йорк.

Вице-губернатор Нью-Йорка поддержала отставку Куомо.

Видео: Youtube/CNBC Television