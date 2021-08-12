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Вице-губернатор Нью-Йорка поддержала отставку Куомо

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Кэти Хокул займет место главы штата через 13 дней.

Вице-губернатор Нью-Йорка поддержала отставку Эндрю Куомо. Об этом журналистам объявила Кэти Хокул во время пресс-конференции. Чиновница заметила, что готова принять на себя обязательства и полномочия главы штата. Ранее о своей отставке объявил губернатор. Мужчину заподозрили в сексуальных домогательствах к сотрудницам.

Что касается его отставки, я уверена, что это наилучшее решение, которое отвечает интересам жителей штата. Это неожиданный поворот событий, но я готова к этому дню.

Кэти Хокул, замглавы губернатора НЙ

Вице-губернатор будет возглавлять региональную администрацию через 13 дней. Сам Куомо выразил готовность плавно передать дела преемнице. В ближайшее время чиновница планирует встретиться с членами администрации штата и сформировать собственную команду.

Байден заявил, что уважает решение Куомо подать в отставку.

Видео: Youtube/Washington Post

 

Теги: губернатор, кэти хокул, нью-йорк, отставка, сексуальные домогательства, эндрю куомо
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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